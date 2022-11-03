Где взять средства на обновление оборудования и ПО? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Где взять средства на обновление оборудования и ПО? Сегодня 09:35 — Кредит&Депозит

Где взять средства на обновление оборудования и ПО?

Даже во время войны государство поддерживает малый бизнес. Итак, если вы — субъект микро- или малого предпринимательства, или даже еще только планируете зарегистрировать ФЛП, есть возможность получить государственную финансовую поддержку в размере от 50 000 до 250 000 грн на специальный счет, открытый в Ощадбанк е. А главное — эту сумму можно не возвращать. Читайте, как получить средства и на что их можно потратить.

Что обязательно для получения гранта и при каких условиях эти средства не нужно возвращать

Подайте заявку на получение гранта в приложении Дия.

Отправьте бизнес-план согласно форме, утвержденной Минэкономики.

Если вы рассчитываете на получение гранта в размере от 150 000 грн, запланируйте создание рабочих мест. Для получения 150 000 грн обязательно 1 рабочее место, для помощи в размере 250 000 грн — 2. Наемные работники на указанных рабочих местах должны быть обеспечены работой на период не менее 24 месяцев.

Грант не возвращается в том случае, если за 3 года сумма уплаченных налогов будет не меньше полученной суммы гранта.

Можно ли приобрести пРРО за грантовые средства?

Да, можно. В документе № 738 О порядке предоставления грантов, утвержденном Постановлением КМУ от 21 июня 2022 г., сказано, что средства разрешается потратить на покупку оборудования, лицензионного ПО, лизинг и аренду оборудования. Это означает, что предприниматель может приобрести за эти средства пРРО и создать уникальный программный продукт — эффективную систему учета, контроля и управления, которая позволит принимать лучшие решения, основанные на анализе реальных данных о его коммерческой деятельности. Одним из лучших пРРО на рынке для малого бизнеса предприниматели признают Смарт Кассу . Сегодня уже более 50 000 владельцев бизнеса оценили его удобство и функционал.

Какие плюсы принесет малому бизнесу пРРО Смарт Касса

Во-первых, предпринимателю не нужно формировать отчеты вручную. Смарт Касса автоматически производит их в таблицах Excel и отправляет в ДПС. Система ничего не пропустит и не потеряет. Она архивирует фискальные чеки, распределяет чеки и отчеты по определенному ФЛП. Это подходит для формата работы, когда в одной торговой точке работают несколько предпринимателей. Применение полностью отвечает требованиям Закона № 1053-1 и осуществляет фискализацию согласно его положениям.

Во-вторых, Смарт Касса — это система, работающая по принципу «все в одном». Аппарат объединяет: POS-терминал, регистрирующий как наличные, так и оплату с платежных карт , смартфонов и смарт-часов; сканер штрих-кодов; принтер чеков. Комплекс позволяет отправлять электронные чеки покупателям на имейлы и поддерживает интеграцию с любой системой.

В-третьих, владелец получает оперативную информацию, необходимую для контроля продаж во всех точках, в реальном времени, следовательно, он может эффективно управлять перемещением товаров и закупками.

В-четвертых, есть функция мультимерчант, позволяющая настроить разный уровень доступа для персонала.

Не упускайте свою выгоду! Сейчас у нашего банка-партнера можно зарегистрировать Смарт Кассу со скидкой 10% по промокоду Ощадбанк.

Используйте все возможности. Получите микрогрант и не давайте войне никакого шанса сдерживать развитие бизнеса. Ваше дело заслуживает поддержки.

СмартКаса По материалам:

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