Где взять лучший кредит наличными — вывод FinAwards-2022 Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Где взять лучший кредит наличными — вывод FinAwards-2022

В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards. Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

Одна из номинаций, в которой соревновались банки — «Лучший кредит наличными». Рассматривались предложения по выдаче кредитов наличными от 10 тыс. грн, доступные для любого нового клиента без справки о доходах — только паспорт и налоговый номер.

Всего в данной номинации были представлены 13 банков.

Тройка лидеров сформировалась следующим образом:

Третье место — банк Форвард ;

; Второе место — Идея Банк ;

; Первое место — Банк Львов.

«Прилагали много усилий, чтобы получить эту номинацию. Было много выдано кредитов с максимально ускоренным процессом — от подачи заявки до выдачи на отделении занимало около 2-3 часов. Считаю, что достойно выиграли», — прокомментировала победу руководитель отделения Банка Львов в Киеве Яна Савочка.

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После широкоформатного вторжения россиян в феврале над кредитованием как таковым повис жирный вопросительный знак. Следует упомянуть, как банки порезали кредитные лимиты по картам и ввели ряд ограничений на снятие кредитных средств или P2P-переводы. Впрочем, сейчас ситуация гораздо лучше, чем полгода назад, ведь банки возвращают лимиты, снимают ограничения и, что важно, возвращаются к наличному кредитованию, пусть не в таких масштабах, как до 24 февраля, но оно есть.

«Мы несколько снизили максимальную сумму кредита, но начали кредитовать. Ставки по кредитам выросли — таковы требования рынка. У нас плавающая процентная ставка, это зависит от финансовой устойчивости клиента. Подход к изучению клиентов более детальный, к его ситуации, в чем он нуждается, риски детальнее изучаются», — отметила Савочка.

Справка Finance.ua

Банк Львов на 99,9% — иностранный банк со швейцарскими и европейскими владельцами;

по состоянию на конец 2021 года активы банка составили 240 млн долл., кредитный портфель — 169 млн долл., а средства клиентов — 131 млн долл.;



Банк Львов был создан еще при СССР — в октябре 1990-го. В 1991 году Национальный банк перерегистрировал его под номером 28;



рейтинговое агентство IBI-Rating в мае 2022 года присвоило Банку Львов кредитный рейтинг uaAА — долгосрочный кредитный рейтинг.

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