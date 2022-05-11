Где выучить языки бесплатно: список доступных онлайн-ресурсов — Finance.ua
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Где выучить языки бесплатно: список доступных онлайн-ресурсов

Сегодня 07:07Личные финансы
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Где выучить языки бесплатно: список доступных онлайн-ресурсовГде выучить языки бесплатно: список доступных онлайн-ресурсов
Война заставила миллионы украинцев покинуть родные города и убегать от взрывов и обстрелов. Кто-то едет в более безопасные регионы на Родине, а кто-то эвакуируется за границу.
Чтобы чувствовать себя увереннее на чужбине, следует знать язык, с помощью которого можно общаться с иностранцами.
Современные технологии позволяют учить новую лексику с помощью смартфона или компьютера.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины поделился списком онлайн-ресурсов, предоставляющих украинцам бесплатный доступ к изучению языков.

Список онлайн-сервисов для изучения языков с бесплатным доступом для украинцев

  • UTalk предоставил свободный доступ к своему приложению для пользователей смартфонов.
  • LingQ дарит украинцам премиум-аккаунты, на которых есть свободный доступ к изучению 24 языков. Для активации следует написать в службу поддержки.
  • Busuu также дарит 3 месяца бесплатной премиум-подписки для изучения 12 иностранных языков.
  • Разработчики Duolingo сделали приложение бесплатным.
  • Бесплатно украинцы смогут воспользоваться и премиум-версией Drops.
  • Одна из популярнейших образовательных платформ Coursera также предоставляет украинцам бесплатный доступ ко всем курсам.

Бесплатные сервисы для украинцев

По материалам: Finance.ua
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