Где выучить языки бесплатно: список доступных онлайн-ресурсов — Finance.ua

Где выучить языки бесплатно: список доступных онлайн-ресурсов

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Где выучить языки бесплатно: список доступных онлайн-ресурсов

Война заставила миллионы украинцев покинуть родные города и убегать от взрывов и обстрелов. Кто-то едет в более безопасные регионы на Родине, а кто-то эвакуируется за границу.

Чтобы чувствовать себя увереннее на чужбине, следует знать язык, с помощью которого можно общаться с иностранцами.

Современные технологии позволяют учить новую лексику с помощью смартфона или компьютера.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины поделился списком онлайн-ресурсов, предоставляющих украинцам бесплатный доступ к изучению языков.

Список онлайн-сервисов для изучения языков с бесплатным доступом для украинцев

UTalk предоставил свободный доступ к своему приложению для пользователей смартфонов.

LingQ дарит украинцам премиум-аккаунты, на которых есть свободный доступ к изучению 24 языков. Для активации следует написать в службу поддержки.

Busuu также дарит 3 месяца бесплатной премиум-подписки для изучения 12 иностранных языков.

Разработчики Duolingo сделали приложение бесплатным.

Бесплатно украинцы смогут воспользоваться и премиум-версией Drops.

Одна из популярнейших образовательных платформ Coursera также предоставляет украинцам бесплатный доступ ко всем курсам.

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