Где выгодно приобрести Зеленую карту — какие штрафы в странах ЕС при ее отсутствии

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что граждане, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нуждаются в полисе страхования Зеленая карта, но это не значит, что после пересечения границы вы можете ездить без страховки. Здесь есть два варианта:

или это будет Зеленая карта, оформленная в Украине до пересечения границы;

или это будет полис страхования автогражданки, который будет выписан после пересечения границы той страной, куда заехало авто.

Сейчас, когда не понятно, открыты или нет офисы страховых компаний, лучшим вариантом оформить Зеленую карту остается онлайн.

Finance.ua решили помогать людям делать это быстро и удобно. Поэтому Зеленую карту вы можете оформить у нас на портале. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Наши менеджеры даже в экстремальных условиях войны не прекращают работать 24/7 и делают все возможное, чтобы вы быстро и безопасно получили свой полис.

Вам нужно будет указать свое имя, адрес электронной почты, контактный телефон, направление поездки (Европа или СНГ) и срок пребывания за границей.

Самое главное преимущество Зеленой карты, приобретенной через Finance.ua — цена. Она будет гарантированно ниже, чем в офисах страховых компаний.

Обратите внимание, что уже после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту. Вам придется покупать полис автогражданки страны, куда вы въехали. Лишние расходы сейчас — непозволительная роскошь. Не нужно переплачивать там, где можно сэкономить.

Помните также, что при отсутствии страховки в ЕС предусмотрены штрафы.

Штрафы: в Польше, если у вас нет актуального страхования от 4 до 14 дней, штраф составит 2800 злотых (более 19 тыс. грн), более 14 дней — 5600 злотых (38 тыс. 470 грн).

А вот в Германии машина без страховки — серьезное нарушение закона, влекущее за собой заключение до 6 месяцев, а также штраф по решению суда.

Справка Finance.ua:

Напомним, например, полис автогражданки в Польше на год стоит около 400 евро, в Германии — от 900 евро. Зеленая карта, приобретенная в Украине на год, стоит 6 899 грн — это 213 евро по состоянию на 16 марта. Такой полис охватывает все страны Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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