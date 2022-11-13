Где в Украине оформляют больше всего автомобилей с пробегом — Finance.ua

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Где в Украине оформляют больше всего автомобилей с пробегом

Технологии&Авто
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Период с апреля по июнь был самым активным в импорте подержанных машин из-за границы. Большинство автомобилей привозили из стран Европейского союза.
Однако после отмены так называемого нулевого растаможивания ситуация изменилась и украинцы снова начали везти машины из Америки.
В течение июля-сентября больше всего подержанных легковушек прошли таможенное оформление на ВМО № 2 таможенного поста «Городок» (20,3%, 11 тыс. шт.).
На втором месте оказался ВМО № 1 таможенного поста «Ровно» (8,2%, 4,5 тыс. шт.), а на третьем — ВМО № 4 таможенного поста «Городок» (7,9%, 4,3 тыс. шт.). шт.). Сразу заметно, что по сравнению с январем-февралем из перечня исчезли морские порты — например, в начале года первенство по количеству оформленных подержанных легковушек из-за границы занимал ВМО № 1 таможенного поста «Одесса-автомобильный».
В целом большинство легковых автомобилей с пробегом в течение июля-сентября прошли таможенное оформление на таможенных терминалах Львовской (38,9%), Волынской (12,7%), Ровенской (11,1%), Ивано-Франковской (6,7%) и Одесской (5,4%) областей.
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Интересно, что в этом рейтинге Киев и Киевская область занимают всего 2,7% от общего количества, однако в рейтинге впервые зарегистрированных «свежепригнанных» легковушек они составляют 14,2% от общего количества.
То есть большинство автомобилей, зарегистрированных на конечного потребителя (владельца) в Киеве и области, были растаможены в других областях Украины и доставлены туда только для проведения первой регистрации в Сервисных центрах МВД.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

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По материалам:
mmr.ua
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