Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование)

Личные финансы
126
Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование)
Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование)
Наименьшая конкуренция на рынке труда сейчас на западе Украины, а больше всего работу ищут на севере, говорится в аналитике от «OLX Работа».
На одну вакансию на севере и в центре Украины конкуренция в среднем составляет 16 кандидатов, а на западе страны — 13.
Одним из главных факторов изменения спроса на трудоустройство называют выезд украинцев за границу (6,4 миллиона), а также большое количество ВПЛ (7,7 миллионов человек). Наибольшее количество ВПЛ сейчас проживает в Киеве (162, 5 тысячи), Харьковской (135 тысяч) и Днепропетровской (71 тысяча) областях.
Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование)
Активнее всего бизнесы восстанавливают в западной части Украины — там, по данным «OLX Работа», показатели почти возобновились с 24 февраля. Из 725 предприятий, которые релоцировались в западные области, 528 уже работают. Больше всего — во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.
«Меньшая конкуренция на рабочее место, релокация бизнесов, а также более безопасные условия жизни увеличивают вероятность найти работу именно на западе страны», — рассказывают аналитики.
Кого ищут? На западе Украины чаще всего ищут вакансии продавцов, водителей, менеджеров по продажам, швей и портных, а также поваров.
Больше всего объявлений во Львовской (3484 объявления), Хмельницкой (1886) и Черновицкой (1479) областях. Самую высокую зарплату предлагают в Тернопольской области — в среднем 27 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • по данным work.ua медиана зарплат по Украине в октябре не изменилась — 15 000 грн. Однако в некоторых регионах произошел рост, а в Харьковской области зарплаты показали положительную динамику после незначительного снижения в сентябре;
  • Кабинет министров улучшил прогноз роста реальных зарплат украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста на 1,4%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.