Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование) — Finance.ua

Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование) Сегодня 11:03 — Личные финансы

Где в Украине наименьшая конкуренция на рынке труда (исследование)

Наименьшая конкуренция на рынке труда сейчас на западе Украины, а больше всего работу ищут на севере, говорится в аналитике от «OLX Работа».

На одну вакансию на севере и в центре Украины конкуренция в среднем составляет 16 кандидатов, а на западе страны — 13.

Одним из главных факторов изменения спроса на трудоустройство называют выезд украинцев за границу (6,4 миллиона), а также большое количество ВПЛ (7,7 миллионов человек). Наибольшее количество ВПЛ сейчас проживает в Киеве (162, 5 тысячи), Харьковской (135 тысяч) и Днепропетровской (71 тысяча) областях.

Активнее всего бизнесы восстанавливают в западной части Украины — там, по данным «OLX Работа», показатели почти возобновились с 24 февраля. Из 725 предприятий, которые релоцировались в западные области, 528 уже работают. Больше всего — во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

«Меньшая конкуренция на рабочее место, релокация бизнесов, а также более безопасные условия жизни увеличивают вероятность найти работу именно на западе страны», — рассказывают аналитики.

Кого ищут? На западе Украины чаще всего ищут вакансии продавцов, водителей, менеджеров по продажам, швей и портных, а также поваров.

Больше всего объявлений во Львовской (3484 объявления), Хмельницкой (1886) и Черновицкой (1479) областях. Самую высокую зарплату предлагают в Тернопольской области — в среднем 27 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

по данным work.ua медиана зарплат по Украине в октябре не изменилась — 15 000 грн. Однако в некоторых регионах произошел рост, а в Харьковской области зарплаты показали положительную динамику после незначительного снижения в сентябре;

Кабинет министров улучшил прогноз роста реальных зарплат украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста на 1,4%.



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The Village Україна По материалам:

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