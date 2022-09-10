Где украинские отели принимали больше всего гостей — Finance.ua

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Где украинские отели принимали больше всего гостей

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Туристический сбор, который гости платят при поселении в гостиницу, в этом году вырос почти на треть. За первое полугодие бюджет получил на 28,8% больше поступлений, чем за аналогичный период в прошлом году.
Сумма турсбора составила 89 млн 420 тыс. гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма.

Какие области в лидерах по размещению гостей в отелях

Туристический сбор — это налог, который перечисляется в местный бюджет с гостя отеля за каждые сутки. По этому показателю и определяют, насколько загруженными были объекты размещения.
В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и 4 области. Суммы туристического сбора распределились по регионам следующим образом:
  • Киев — более 20 млн грн;
  • Львовская область — 19 млн 774 тыс. грн — прирост 193%;
  • Ивано-Франковская область — 9 млн 47 тыс. грн — прирост на 76,4%;
  • Закарпатская область — 8 млн 872 тыс. грн — прирост на 144%;
  • Киевская область — 4 млн 694 тыс. грн. Это на 23% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.
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Наибольший прирост туристического сбора также отмечен в 7 областях, шесть из которых — на западе Украины. Увеличилось количество гостей в отелях еще таких регионов:
  • в Тернопольской области — 145%;
  • Хмельнитчине — 116%;
  • Кировоградщине — 105%;
  • в Черновицкой области — 103%.
«За первые четыре месяца 2022 года в Украине зафиксирован рост турсбора на 65%, за первое полугодие текущего года мы уже видим цифру значительно ниже — 29%. Подобный рост — доказательство того, что большинство украинцев, спасаясь от бомбардировок и не желая оказаться в оккупации, в первые месяцы войны вынуждены были покинуть свои дома в восточных и южных регионах и перебраться в более безопасные области на западе», — сообщила глава ГАРТ.
Падение свидетельствует о том, что значительное количество людей вернулись домой. До конца года ожидается, что туристический сбор снизится до 2021 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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