Где украинцы отдыхают в условиях военного положения — Finance.ua

Где украинцы отдыхают в условиях военного положения Сегодня 13:00

Где украинцы отдыхают в условиях военного положения

В период военных действий в Украине многие граждане стремятся найти способ отвлечься от повседневной рутины и посетить интересные места внутри страны и не только.

Однако выбор места отдыха в условиях войны может быть усложнен. Рассказываем, где украинцы предпочитают отдыхать во время военного положения.

Учитывая ограничения, которые предусматривает особый правовой режим во время войны, многие граждане Украины не могут уехать за границу, поскольку являются военнообязанными. В таком случае большинство граждан выбирает внутренний туризм.

Основной поток отдыхающих-украинцев находится в западных регионах страны по нескольким причинам:

1. туристическая местность (горы, водоемы и комплексы отдыха);

2. области на западе Украины расположены вдали от линии фронта.

Одно из самых популярных направлений для украинцев — курорты в Карпатах. Зимой это место становится популярным для любителей активного отдыха, а летом — для туристов, любящих пешие прогулки и катание на велосипедах. Курорты, такие как Буковель, Драгобрат и Поляница, предлагают множество возможностей для отдыха и развлечений.

Также некоторые украинцы выбирают курорты на Черном море, такие как Одесса, Затока и Черноморск. Хотя эти места расположены довольно близко к зоне боевых действий, многие считают, что они все еще могут наслаждаться отдыхом на побережье и посещать различные развлекательные мероприятия.

Согласно данным Государственного агентства по развитию туризма, за прошлый год сумма туристического сбора в Украине ожидаемо сократилась. Рекордный спад был зафиксирован в южных и восточных регионах, в то время как западные области страны фиксировали рост.

Больше всего туристического сбора уплатили Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Это говорит о том, что основной поток туристов сосредоточился на отдыхе в западных регионах.

Отдых за границей для украинцев

Что касается зарубежного туризма, то такой вариант отдыха в период войны могут себе позволить немногие украинцы, которые остаются на территории страны. Основными потребителями иностранных предложений являются женщины и дети, не подпадающие под всеобщую мобилизацию. Однако выезжать за пределы страны могут и мужчины — те, которые по правилам освобождаются от мобилизационных мер.

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