Где Украина будет брать газ для собственных нужд после отказа Европы от российского газа — Finance.ua

Где Украина будет брать газ для собственных нужд после отказа Европы от российского газа

Сегодня 09:42 — Энергетика

Где Украина будет брать газ для собственных нужд после отказа Европы от российского газа

Если в этом году страны ЕС откажутся от российского газа, то у Украины также будет шанс прекратить импорт этого энергоресурса. Но это зависит от того, насколько сократится потребление внутри страны, считает Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

«30% падения потребления делает нас независимыми в части газа», — сказал Коболев в интервью НВ Бизнес

Однако он отмечает, что пока нет детально проработанного анализа, на что будет похоже потребление газа в следующем отопительном сезоне.

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«Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление, мне предугадать сложно. Зачем сейчас спекулировать?» — ответил Коболев на вопрос о потребностях Украины в газе для отопительного сезона 2022/23.

Он считает, что представители местных властей должны рационально подойти к вопросу потребления газа. То есть не отапливать то, что не нужно отапливать, или уменьшить нормативы отопления.

«Если потребление газа на социальные нужды будет пересмотрено в рациональную сторону, то объем экономии будет таким, что импорта останется очень мало», — уверен Андрей Коболев.

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