Где Украина будет брать газ для собственных нужд после отказа Европы от российского газа — Finance.ua

Где Украина будет брать газ для собственных нужд после отказа Европы от российского газа
Если в этом году страны ЕС откажутся от российского газа, то у Украины также будет шанс прекратить импорт этого энергоресурса. Но это зависит от того, насколько сократится потребление внутри страны, считает Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины.
«Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление, мне предугадать сложно. Зачем сейчас спекулировать?» — ответил Коболев на вопрос о потребностях Украины в газе для отопительного сезона 2022/23.
Он считает, что представители местных властей должны рационально подойти к вопросу потребления газа. То есть не отапливать то, что не нужно отапливать, или уменьшить нормативы отопления.
«Если потребление газа на социальные нужды будет пересмотрено в рациональную сторону, то объем экономии будет таким, что импорта останется очень мало», — уверен Андрей Коболев.