Где сегодня не будет света: области (список) — Finance.ua

Где сегодня не будет света: области (список) Сегодня 11:00 — Личные финансы

Сегодня, 3 ноября, Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения.

Об этом говорится на сайте Укрэнерго.

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО).

Ограничения электроснабжения применены ко всем категориям потребителей.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района — обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

Напоминаем, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие меры позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

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