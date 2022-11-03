Где сегодня не будет света: области (список) — Finance.ua

Где сегодня не будет света: области (список)
Сегодня, 3 ноября, Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения.
Об этом говорится на сайте Укрэнерго.
В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО).
Ограничения электроснабжения применены ко всем категориям потребителей.
Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района — обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).
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Напоминаем, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
Такие меры позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.
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