Где минимальные шансы получить пенсию? Укрпочта доставила 80% выплат за апрель — карта
Укрпочта на 25 апреля доставила 80% пенсий (или 8,5 млрд грн).
Как сообщили в компании, доставка пенсий производится по всем регионам. Почти завершилась выплата апрельских пенсий в Одесской (100%), Кировоградской (99%), Ивано-Франковской (98%), Волынской и Полтавской (по 97%), Житомирской и Львовской (по 95%), Днепропетровской и Закарпатской (по 94 %) областях.
«Благодаря тому, что Укрпочта сразу после освобождения Сумской и Черниговской областей начала возобновление работы отделений, выплата пенсий в этих областях идет по графику и к концу третьей недели апреля составляет 86% и 73% соответственно», — заявили в Укрпочте.
Медленнее из-за постоянных обстрелов, однако с обнадеживающей динамикой происходит выплата пенсий в Донецкой (53%) и Николаевской (54%) областях.
Сложной остается ситуация в Луганской (2%), Херсонской (10%), Запорожской (40%) областях — российские оккупанты блокируют доступы в города и села, что практически делает невозможной доставку пенсий в сроки.