Где минимальные шансы получить пенсию? Укрпочта доставила 80% выплат за апрель — карта — Finance.ua
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Где минимальные шансы получить пенсию? Укрпочта доставила 80% выплат за апрель — карта

Сегодня 17:42Казна и Политика
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Где минимальные шансы получить пенсию? Укрпочта доставила 80% выплат за апрель — картаГде минимальные шансы получить пенсию? Укрпочта доставила 80% выплат за апрель — карта
Укрпочта на 25 апреля доставила 80% пенсий (или 8,5 млрд грн).
Как сообщили в компании, доставка пенсий производится по всем регионам. Почти завершилась выплата апрельских пенсий в Одесской (100%), Кировоградской (99%), Ивано-Франковской (98%), Волынской и Полтавской (по 97%), Житомирской и Львовской (по 95%), Днепропетровской и Закарпатской (по 94 %) областях.
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«Благодаря тому, что Укрпочта сразу после освобождения Сумской и Черниговской областей начала возобновление работы отделений, выплата пенсий в этих областях идет по графику и к концу третьей недели апреля составляет 86% и 73% соответственно», — заявили в Укрпочте.
Медленнее из-за постоянных обстрелов, однако с обнадеживающей динамикой происходит выплата пенсий в Донецкой (53%) и Николаевской (54%) областях.
Сложной остается ситуация в Луганской (2%), Херсонской (10%), Запорожской (40%) областях — российские оккупанты блокируют доступы в города и села, что практически делает невозможной доставку пенсий в сроки.
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«Как только будут сформированы зеленые коридоры в города, которые временно оккупированы российскими нападающими или находятся под обстрелами, Укрпочта сразу доставит выплаты», — добавили в компании.
Инфографика: Укрпочта Инфографика: Укрпочта
Сейчас работает около 6 тыс. отделений Укрпочты, их перечень можно просмотреть по ссылке.
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По материалам: НВ
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