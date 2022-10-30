Где лучше хранить сбережения во время оккупации: способы вывезти деньги — Finance.ua
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Где лучше хранить сбережения во время оккупации: способы вывезти деньги

Кредит&Депозит
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Украинцы, оказавшиеся на захваченных российскими оккупантами территориях, столкнулись с серьезной проблемой: как делать расчеты и, что важно, как сохранить сбережения, находясь в оккупации.
Команда портала Finance.ua поговорила с несколькими неравнодушными украинцами, которые находятся на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, и подготовила статью.

Наличная гривна

До того времени, когда рашисты начали активно продвигать использование российских рублей на временно оккупированных территориях, именно наличная гривна была единственным способом расчетов за товары и услуги.
Особенно после того, как на захваченных территориях один за другим стали закрываться украинские банки.
В результате появились дельцы, которые за определенную комиссию (по нашей информации, она доходила до 10-12%. — Ред.) помогали обналичить деньги с банковских карт.
Что интересно: из-за разницы в спросе на наличную и безналичную гривну отличались даже курсы валютообмена.

Безналичная гривна в украинских банках

Finance.ua хочет посоветовать тем, кто окажется в подобной ситуации: имея гривну на карточных счетах, выезжать можно даже без пластиковых карт. На подконтрольной территории можно легко восстановить все банковские карты. А риск потери при этом будет сведен к минимуму.
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Наличная валюта

Здесь та же ситуация, что и с наличной гривной. Выезжая на подконтрольные Украине территории через многочисленные КПП рашистов есть риск быть ограбленным.
Выезжать с валютой можно только в том случае, если маршрут пролегает через Крым, Грузию и дальше. Здесь валюта будет незаменимой. Гривну нигде не удастся обменять или ее возьмут по смешному курсу.

Безналичная валюта в украинских банках

Денежные средства, которые не понадобятся в ближайшие месяцы, лучше всего конвертировать в валюту в крупных украинских банках. В тех, которым не страшен «банкопад».
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Криптовалюта Tether (USDT) на кошельках криптобирж

Для тех, кто планирует в дальнейшем выезд за границу, идеальным средством для сохранения сбережений станут вложения в стэйблкойны.
Читайте больше в статье:

Где лучше хранить сбережения тем, кто находится на временно оккупированных территориях

По материалам:
Finance.ua
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