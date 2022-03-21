Где искать жилье в Польше и что с ценами: полезные ресурсы — Finance.ua

Где искать жилье в Польше и что с ценами: полезные ресурсы

Сегодня 09:02 — Мир

Поиск недвижимости в Польше — вопрос актуальный как для вновь прибывших, так и для тех, кто хочет сменить арендуемую квартиру или ищет квартиру для покупки. Конечно, всегда можно обратиться к риэлторам за помощью, но можно и попробовать самим найти себе жилье в Польше и при этом сэкономить.

Портал in-poland поделился списком полезных сайтов, с помощью которых можно найти квартиру или дом, или комнату для жизни в Польше.

https://www.gumtree.pl/ Один из самых популярных польских интернет-ресурсов по поиску жилья, работы, покупки и продажи — одним словом, бесплатная доска объявлений.

https://www.otodom.pl/ Так же очень популярный ресурс для поиска недвижимости по всей Польше. Сайт обновляется практически каждый час и содержит много актуальных объявлений. Есть удобный поиск по сайту.



https://www.olx.pl/ Сайт с очень понятным интерфейсом и с большим количеством актуальных объявлений о поиске недвижимости в Польше. На данном сайте можно ставить фильтры поиска — искать квартиры от хозяев или агентства.



https://gratka.pl/nieruchomosci Сайт отличается от остальных и дает возможность искать квартиру по карте. Это удобно для тех, кому важно месторасположение его будущего жилья.



https://www.domiporta.pl/ Очень удобное преимущество данного сайта- - наличие шаблона письма для владельца квартиры, которым можно воспользоваться для связи.



Также в Польше появился сайт ukrainesupport.net/uk , на котором собраны предложения жилья для беженцев из Украины из-за военных действий. На сайте можно узнать доступные варианты жилья во всех регионах Польши. В каждом предложении указано, сколько людей можно разместить, а также пригодно ли это жилье для детей или исключительно для взрослых.

«Здесь вы найдете помощь, если вы беженец из Украины и ищете жилье или транспорт. Предложения помощи можете найти самостоятельно, или можете сообщить о необходимой помощи — мы свяжемся с вами. Все предложения поддержки на портале бесплатны», — говорится на сайте.

Что происходит с ценами на квартиры в Польше?

Аналитики изучили цены предложения на аренду в новостройках в восьми крупнейших городах Польши.

Во Вроцлаве стоимость аренды за последние две недели выросла на 33%, а с февраля 2021 года по февраль 2022 года рост цен составил 17%.

В Кракове стоимость аренды квартиры выросла на 26% с начала войны в Украине.

На крупнейшем рынке в Варшаве рост аренды квартир за последние две недели составил 15%. При этом в феврале рост цен составил 8% за весь год.

"Квартиры, предназначенные для краткосрочной аренды, то есть для туристов, вышли на рынок долгосрочной аренды. Более того, удаленная работа и обучение привели к снижению интереса к аренде.

Краковский рынок изо всех сил пытался оправиться от спада, вызванного пандемией. Однако сейчас Краков находится в авангарде городов с наибольшим количеством беженцев. Шок спроса, связанный с их притоком, породил очень большой рост арендных ставок", — отмечают эксперты.

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