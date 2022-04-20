Где фрилансерам в диджитал-сфере искать работу: список платформ — Finance.ua

Где фрилансерам в диджитал-сфере искать работу: список платформ

Сегодня 08:03 — Личные финансы

Сообщество Digital masons в Telegram опубликовало список платформ, где диджитал-специалисту можно искать проекты, фрилансы и удаленную работу.

Украинские платформы

Международные платформы

Комьюнити фрилансеров

Компании, работающие с фрилансерами или объединяющие их

С началом войны россии против Украины для многих пользователей российских решений встал вопрос: чем заменить российские конструкторы сайтов? Finance.ua создал целый материал, где рассказал об аналогах Tilda, InSales, Lpgenerator.

Ранее сообщалось, что рынок труда пока понемногу оживает, и спрос на работу, в частности дистанционную, увеличивается.

Какую работу сейчас предлагают дистанционно, сколько работодателей готовы взять людей без опыта и на какую зарплату можно рассчитывать, рассказали представители портала по поиску работы Work.ua.

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