Где фрилансерам в диджитал-сфере искать работу: список платформ — Finance.ua
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0 800 307 555

Где фрилансерам в диджитал-сфере искать работу: список платформ

Сегодня 08:03Личные финансы
49
Сообщество Digital masons в Telegram опубликовало список платформ, где диджитал-специалисту можно искать проекты, фрилансы и удаленную работу.

Украинские платформы

Международные платформы

Комьюнити фрилансеров

Компании, работающие с фрилансерами или объединяющие их

С началом войны россии против Украины для многих пользователей российских решений встал вопрос: чем заменить российские конструкторы сайтов? Finance.ua создал целый материал, где рассказал об аналогах Tilda, InSales, Lpgenerator.

Чем заменить российские конструкторы сайтов

Ранее сообщалось, что рынок труда пока понемногу оживает, и спрос на работу, в частности дистанционную, увеличивается.
Какую работу сейчас предлагают дистанционно, сколько работодателей готовы взять людей без опыта и на какую зарплату можно рассчитывать, рассказали представители портала по поиску работы Work.ua.
По материалам: Ain.Ua
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