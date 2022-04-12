Где еще может пригодиться «Мрия» в случае восстановления — Finance.ua

Где еще может пригодиться «Мрия» в случае восстановления

Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Грузовые авиаперевозки авиакомпании «Антонов» приносили около 90% прибыли всему холдингу.

В парке было 8 самолетов, 7 Ан-124 и один Ан-225. Главная интрига в том, какая доля прибыли была у «Мрии»? Пожалуй, небольшая.

За 2021 год наша «Мрия» совершила 49 рейсов, а за 2020 — 54. То есть около 4 в месяц.

Для сравнения все Ан-124 в 2021 году совершили 1418 рейсов, в среднем 212 на самолет. В 2020 — 1245, в среднем 178 рейсов на самолет.

Выходит, что «Русланы» совершали от 15 до 18 рейсов в месяц. То есть использовались в 3-4 раза интенсивнее.

Почему? Потому что эксплуатация Русланов более выгодна, они специально создавались как «грузовики», в отличие от «Мрии», разрабатывавшейся для космической программы.

Выходит, что рынка для Ан-225 нет?

Если посмотреть на коммерческие рейсы, которые выполняла «Мрия», их можно условно разделить на 2 категории.

Эксклюзивные негабаритные перевозки — работа, которую ни один другой самолет не смог бы выполнить.

К примеру, перевозка генератора весом 187,6 тонны из Германии в Армению или лопастей для ветрогенератора длиной 42,1 метра из Китая в Данию.

Здесь Ан-225 просто не могло быть конкурентов.

К примеру, максимальный груз, перевезенный «Мрией», составлял 247 тонн при «паспортном» максимуме 250 тонн. Но это был не один груз, а несколько единиц сельхозтехники. С такой задачей справился бы и «Руслан», просто пришлось бы совершить несколько рейсов или использовать несколько самолетов.

Достаточно ли емкая ниша негабаритных грузовых перевозок, чтобы рассчитывать на окупаемость постройки новой «Мрии»?

Учитывая, что Ан-225 использовали не только для рекордных перевозок, такие заказы — большая редкость.

Но к нише негабаритных перевозок есть интерес остальных участников рынка. Конкуренты неожиданно есть.

Где еще может пригодиться «Мрия»?

Может быть, в том, для чего Ан-225 создавался, больше коммерческих перспектив? Некоторые проекты были не только в СССР, но и в Украине.

В первой половине 2000-х разрабатывались авиационно-ракетные комплексы «Свитязь» и «Ориль», частью которых должна стать модернизированная «Мрия» или Ан-124. Дальше проектов дело не продвинулось, поэтому говорить о реалистичности и тем более о доходности нельзя.

Очевидно, что конкуренция в космической отрасли сейчас не меньше, чем в авиационной, и даже просто оценка перспектив «воздушного старта» — сложная задача.

Коммерческая ниша для «Мрии» существует. Другой вопрос, насколько эта ниша велика и прибыльна. Ведь «Мрия» не разрабатывалась для каких-то рыночных условий, а просто «пригодилась».

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