ГБР заблокировало схему, по которой в россию и беларусь выводили миллионы долларов — Finance.ua
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ГБР заблокировало схему, по которой в россию и беларусь выводили миллионы долларов

Сегодня 16:19Криминал
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ГБР заблокировало схему, по которой в россию и беларусь выводили миллионы долларовГБР заблокировало схему, по которой в россию и беларусь выводили миллионы долларов, dbr.gov.ua
Работники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, пытавшуюся заработать в условиях агрессии рф против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Телеграм.
«Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ. ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан россии и возможных участников ДРГ. У организаторов было по несколько паспортов на разные фамилии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, до начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.
При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности.
В ГБР сообщили, что только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн грн. Уже во время активной фазы войны россии против Украины они решили «расширить» свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств «контрагентов» из нашего государства через механизм так называемых «перестановок» наличных денег.
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«В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 млн долл. и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что в рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия. Среди них устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавших выдаче фальшивых документов. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.
По материалам: Укрінформ
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