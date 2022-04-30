ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну — Finance.ua
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ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну

Сегодня 19:18Казна и Политика
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ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистернуГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, dbr.gov.ua
По представлению ГБР суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, пересекшие границу на Черниговщине накануне вторжения рф.
Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
Отмечается, что вагоны фактически обеспечивали логистику наступавших по направлению Чернигов-Сумы оккупационно-российских войск.
«Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука», — сообщили в ГБР.
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Там добавили, что некоторые цистерны несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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