ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну — Finance.ua

ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну
Сегодня 19:18 — Казна и Политика ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, dbr.gov.ua
По представлению ГБР суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, пересекшие границу на Черниговщине накануне вторжения рф.
Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
Отмечается, что вагоны фактически обеспечивали логистику наступавших по направлению Чернигов-Сумы оккупационно-российских войск.
«Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука», — сообщили в ГБР.
Там добавили, что некоторые цистерны несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.
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