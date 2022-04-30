ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну — Finance.ua

ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну

Сегодня 19:18 — Казна и Политика

ГБР: суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, dbr.gov.ua

По представлению ГБР суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, пересекшие границу на Черниговщине накануне вторжения рф.

Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Отмечается, что вагоны фактически обеспечивали логистику наступавших по направлению Чернигов-Сумы оккупационно-российских войск.

«Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука», — сообщили в ГБР.

Там добавили, что некоторые цистерны несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.