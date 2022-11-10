ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы почти на 9 миллиардов — Finance.ua
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ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы почти на 9 миллиардов

Казна и Политика
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ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы почти на 9 миллиардов
ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы почти на 9 миллиардов
Государственное бюро расследований в течение десяти месяцев года передало Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущества почти на 9 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По результатам работы в управление АРМА передали имущества на 8,93 млрд гривен, а после завершения расследований и оценки их стоимость может значительно возрасти.
«Собственность фигурантов уголовных производств, расследуемых ГБР, в том числе российских структур, уже приносит доход государству. Доход, полученный от управления переданным имуществом, уже превысил 28 миллионов 800 тысяч гривен», — отметили в Бюро.
В частности, АРМА передали:
  • 180 транспортных средств;
  • 47 единиц сельскохозяйственной техники;
  • 443 объекта недвижимого имущества;
  • 11 морских судов.
В целом, стоимость переданного ГБР в АРМА имущества в 2022 году почти в 8 раз превышает стоимость имущества, переданного за аналогичный период прошлого года.
В ходе расследований ГБР выявило доли в уставных капиталах почти на 820 млн гривен, более 7 млн 850 тыс. гривен наличных средств и другие ценности.
Таблица: ДБР
Таблица: ДБР

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По материалам:
Економічна Правда
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