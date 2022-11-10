ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы почти на 9 миллиардов — Finance.ua

ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы почти на 9 миллиардов Сегодня 07:30 — Казна и Политика

ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы почти на 9 миллиардов

Государственное бюро расследований в течение десяти месяцев года передало Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущества почти на 9 миллиардов гривен.

По результатам работы в управление АРМА передали имущества на 8,93 млрд гривен, а после завершения расследований и оценки их стоимость может значительно возрасти.

«Собственность фигурантов уголовных производств, расследуемых ГБР, в том числе российских структур, уже приносит доход государству. Доход, полученный от управления переданным имуществом, уже превысил 28 миллионов 800 тысяч гривен», — отметили в Бюро.

В частности, АРМА передали:

180 транспортных средств;

47 единиц сельскохозяйственной техники;

443 объекта недвижимого имущества;

11 морских судов.

В целом, стоимость переданного ГБР в АРМА имущества в 2022 году почти в 8 раз превышает стоимость имущества, переданного за аналогичный период прошлого года.

В ходе расследований ГБР выявило доли в уставных капиталах почти на 820 млн гривен, более 7 млн 850 тыс. гривен наличных средств и другие ценности.

Таблица: ДБР

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Економічна Правда По материалам:

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