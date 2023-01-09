ГБР разоблачило трех налоговиков, которые «списали» предприятию почти 4 млн грн долга за государственный счет — Finance.ua

ГБР разоблачило трех налоговиков, которые «списали» предприятию почти 4 млн грн долга за государственный счет Сегодня 16:28 — Криминал

ГБР разоблачило трех налоговиков, которые «списали» предприятию почти 4 млн грн долга за государственный счет, Фото: ДБР

Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц, причастных к миллионным убыткам, нанесенным государственному бюджету Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служащими ГБР установлена причастность трех работников государственного фискального органа Кировоградской области к нарушениям, из-за которых госбюджет недополучил миллионы гривен.

Должностные лица Генерального управления ГФС в Кировоградской области были определены налоговыми управляющими для предприятия, занимавшегося строительством дорог. Однако они не выполнили никаких действий по взысканию с предприятия имеющегося долга, говорится в сообщении. Деньги не были даже истребованы, и как результат, долг был признан безнадежным и списан с предприятия, объяснили в ГБР.

Из-за бездействия налоговиков государственный бюджет недополучил почти 4 млн грн.

В настоящее время три налоговика уведомлены о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.