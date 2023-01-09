ГБР разоблачило трех налоговиков, которые «списали» предприятию почти 4 млн грн долга за государственный счет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГБР разоблачило трех налоговиков, которые «списали» предприятию почти 4 млн грн долга за государственный счет

Криминал
35
ГБР разоблачило трех налоговиков, которые «списали» предприятию почти 4 млн грн долга за государственный счет
ГБР разоблачило трех налоговиков, которые «списали» предприятию почти 4 млн грн долга за государственный счет, Фото: ДБР
Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц, причастных к миллионным убыткам, нанесенным государственному бюджету Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Служащими ГБР установлена причастность трех работников государственного фискального органа Кировоградской области к нарушениям, из-за которых госбюджет недополучил миллионы гривен.
Должностные лица Генерального управления ГФС в Кировоградской области были определены налоговыми управляющими для предприятия, занимавшегося строительством дорог. Однако они не выполнили никаких действий по взысканию с предприятия имеющегося долга, говорится в сообщении. Деньги не были даже истребованы, и как результат, долг был признан безнадежным и списан с предприятия, объяснили в ГБР.
Из-за бездействия налоговиков государственный бюджет недополучил почти 4 млн грн.
В настоящее время три налоговика уведомлены о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.