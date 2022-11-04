ГБР разоблачило чиновников Укрпатента в завладении 250 млн грн под видом закупки бронежилетов для военных — Finance.ua

ГБР разоблачило чиновников Укрпатента в завладении 250 млн грн под видом закупки бронежилетов для военных Сегодня 16:17 — Криминал

ГБР разоблачило чиновников Укрпатента в завладении 250 млн грн под видом закупки бронежилетов для военных, dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР разоблачили бывшего и.о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство госпредприятия Укрпатент, а также руководителя одной из благотворительных организаций в на завладении государственными средствами в размере 250 млн грн.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Деньги перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались должностными лицами.

Бывший руководитель госпредприятия имел остаток средств на счете, которые мог потратить исключительно на уставные нужды. Однако он решил завладеть ими.

Экс-директор ГП привлек сообщников — главного бухгалтера, составившего бухгалтерские и финансовые документы для сделки, а также и.о. государственного секретаря профильного Министерства. Последняя должна была согласовать осуществление сделки и создать условия для сокрытия преступления.

Для присвоения средств была привлечена благотворительная организация. Ее директор предоставил заведомо ложные сведения и документы о якобы потребности в закупке бронежилетов для ВСУ. Перечисленные «благодетелю» деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками мошенничества.

После совершения преступления экс-директор Укрпатента уехал за пределы государства. Основания для его выезда проверяются. И.о. государственного секретаря Министерства с работы уволилась, рассчитывая избежать ответственности за свои действия.

Однако вскоре после совершения преступления действия правонарушителей были разоблачены работниками ГБР, которые получили доказательную базу противоправных действий должностных лиц. На счета предприятий, привлеченных к схеме вывода средств, наложены аресты, приняты меры по обеспечению возмещения нанесенного государству ущерба.

Экс-директору и главному бухгалтеру Государственного предприятия, и.о государственного секретаря министерства и директору благотворительной организации сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

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