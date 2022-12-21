ГБР передало государству российские активы в энергетической отрасли на сотни миллионов долларов — Finance.ua

ГБР передало государству российские активы в энергетической отрасли на сотни миллионов долларов Сегодня 06:34 — Казна и Политика

Государственное бюро расследований передало в собственность государства российские активы на сотни миллионов гривен, среди которых имущество группы компаний российской «Татнефти».

Об этом Государственное бюро расследований сообщает в Телеграме

«Важное направление работы ГБР с начала войны — это установление и арест собственности российских компаний или субъектов рф. Ведь в условиях российской агрессии бизнес-деятельность россиян на территории Украины представляет угрозу национальной безопасности государства. В первую очередь, речь идет об энергетической отрасли, поскольку часто владельцами стратегических предприятий отрасли являются именно россияне или подконтрольные им структуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, все действия ГБР направлены на повышение энергоэффективности Украины и обеспечение ее энергетической независимости.

Так, лишь за последние несколько месяцев ГБР провело большую работу по передаче активов группе компаний российской «Татнефти» Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) для осуществления мер по управлению ими.

Также арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

ГБР совместно со Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора расследуют деятельность энергетической компании VS Energy, владеющей рядом облэнерго.

ГБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов российской федерации к совершению преступлений на территории Украины. В частности, через прямой или опосредованный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.

Следователи ГБР проверяют причастность к компании VS Energy заместителя председателя государственной думы россии Александра Бабакова. Ему уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Кроме того, арестованы и переданы в АРМА активы компании другого бывшего депутата госдумы рф, олигарха Андрея Молчанова — предприятие «АЭРОК».

Также сотрудники ГБР заблокировали международный канал поставки комплектующих для военно-промышленного комплекса и объектов критической инфраструктуры россии.

Среди прочего, ГБР передало в управление АРМА 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Кроме того, в июне прошлого года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему безвозмездной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

Также благодаря ГБР в управление АРМА передан сжиженный газ, который хотело противоправно реализовать публичное акционерное общество «Укрнафта».

В Ивано-Франковской области по инициативе ГБР суд передал в управление АРМА два предприятия, принадлежащих россиянам.

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Укрінформ По материалам:

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