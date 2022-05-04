ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов

Сегодня 04:53Казна и Политика
9
ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагоновГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов
Государственное бюро расследований инициирует национализацию еще 886 вагонов из россии и беларуси.
Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба Государственного бюро расследований.
«В ходе оперативных мероприятий работники ГБР обнаружили в Запорожской и Днепропетровской областях 886 пустых железнодорожных вагонов. 652 вагона принадлежат российским предприятиям, 234 — белорусским. ГБР обратилось к руководителям военно-гражданских администраций Днепропетровской и Запорожской областей с инициативой принудительного изъятия вагонов и направления средств от их аренды на нужды ВСУ», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что активная работа ГБР продолжается, и имущество захватчика будет служить для его уничтожения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.