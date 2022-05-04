ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов — Finance.ua

ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов
Государственное бюро расследований инициирует национализацию еще 886 вагонов из россии и беларуси.
Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба Государственного бюро расследований.
«В ходе оперативных мероприятий работники ГБР обнаружили в Запорожской и Днепропетровской областях 886 пустых железнодорожных вагонов. 652 вагона принадлежат российским предприятиям, 234 — белорусским. ГБР обратилось к руководителям военно-гражданских администраций Днепропетровской и Запорожской областей с инициативой принудительного изъятия вагонов и направления средств от их аренды на нужды ВСУ», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что активная работа ГБР продолжается, и имущество захватчика будет служить для его уничтожения.