ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов — Finance.ua

ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов

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ГБР инициирует национализацию еще около 200 российских вагонов

Государственное бюро расследований инициирует национализацию еще 886 вагонов из россии и беларуси.

Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба Государственного бюро расследований.

«В ходе оперативных мероприятий работники ГБР обнаружили в Запорожской и Днепропетровской областях 886 пустых железнодорожных вагонов. 652 вагона принадлежат российским предприятиям, 234 — белорусским. ГБР обратилось к руководителям военно-гражданских администраций Днепропетровской и Запорожской областей с инициативой принудительного изъятия вагонов и направления средств от их аренды на нужды ВСУ», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что активная работа ГБР продолжается, и имущество захватчика будет служить для его уничтожения.

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