ГБР арестовало 86 миллионов гривен крымских бизнесменов с двойным гражданством — Finance.ua
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ГБР арестовало 86 миллионов гривен крымских бизнесменов с двойным гражданством

09.04.2022, 02:44Казна и Политика
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ГБР арестовало 86 миллионов гривен крымских бизнесменов с двойным гражданствомГБР арестовало 86 миллионов гривен крымских бизнесменов с двойным гражданством
Бизнесмены в Крыму сохранили украинское гражданство, при этом приобретя российское. Государственное бюро расследований идентифицировало таких лиц и арестовало их активы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Таким образом, более 86 миллионов гривен крымских коммерсантов на счетах украинских банков — арестованы.
«Бюро продолжает последовательную работу по наполнению государственного бюджета средствами предателей и коллаборантов. Те, кто финансирует армию агрессора, пополняя бюджет ее страны, будут нести ответственность в Украине», — отметили в ГБР.
ГБР установило, что крымские коммерсанты получили российское гражданство, но при этом сохранили украинские паспорта. Все эти 8 лет они платили налоги в российский бюджет и таким образом финансировали войну против Украины. Полученные доходы они отмывали через украинские фирмы во избежание санкций. В настоящее время продолжается досудебное следствие.
Напомним, что в Украине одобрили закон, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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