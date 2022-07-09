«Газпрому» вернут скандальную турбину для «Северного потока» — Reuters Сегодня 13:30 — Энергетика

«Газпрому» вернут скандальную турбину для «Северного потока» — Reuters

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для «Северного потока».

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail

Как сообщает Reuters, турбину отправят с завода в Монреале в Германию, а она передаст ее «Газпрому». Это необходимо, чтобы Канада не нарушила свои санкции против россии.

Как пишет издание, Германия и Канада понимают, что россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, поэтому хотят лишить ее этой отговорки.

Также отмечается, что Германия готова пойти на такой шаг в надежде, что «Газпром» увеличит поставки.

Справка Finance.ua:

1 марта оператор «Северного потока-2» обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении россии из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG;

В марте 2022 года оператор ГТС Украины призвал Европу уменьшить поставки газа через «Северный поток-1» для соответствующего перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской ГТС.

европейские операторы ГТС поддержали позицию Украины и согласились содействовать усилению энергетической безопасности региона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.