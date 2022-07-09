«Газпрому» вернут скандальную турбину для «Северного потока» — Reuters
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для «Северного потока».
Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.
Как сообщает Reuters, турбину отправят с завода в Монреале в Германию, а она передаст ее «Газпрому». Это необходимо, чтобы Канада не нарушила свои санкции против россии.
Как пишет издание, Германия и Канада понимают, что россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, поэтому хотят лишить ее этой отговорки.
Также отмечается, что Германия готова пойти на такой шаг в надежде, что «Газпром» увеличит поставки.
Справка Finance.ua:
- 1 марта оператор «Северного потока-2» обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении россии из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG;
- В марте 2022 года оператор ГТС Украины призвал Европу уменьшить поставки газа через «Северный поток-1» для соответствующего перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской ГТС.
- европейские операторы ГТС поддержали позицию Украины и согласились содействовать усилению энергетической безопасности региона.
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