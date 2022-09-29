«Газпром» заплатил «Нафтогазу» за транзит в октябре, несмотря на угрозы — Finance.ua

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» за транзит в октябре, несмотря на угрозы Сегодня 15:33

«Газпром» уже провел предоплату за октябрьский транзит газа через Украину. По данным источников РБК-Украина, российский монополист заплатил «Нафтогазу» за весь месяц.

Хотя плата не помешает москве под надуманным предлогом прекратить физические поставки в любой момент.

На днях «Газпром» заявил о возможном прекращении оплаты транзита «Нафтогаза», если компания не откажется от подачи иска в арбитраж. Но в НАК уже ответили, что планы менять не собираются.

Пока что поставка природного газа в Европу идет, как и до 27 сентября — через «Турецкий поток» и через ГТС Украины.

Но даже в случае прекращения поставок через Украину Европа не сильно пострадает, поскольку уже накопила необходимые запасы газа. Зависимость от российских поставок снижена с 40% до 10%.

Напомним, ранее «Газпром» угрожал отказаться оплачивать транзит, если «Нафтогаз» не откажется от подачи иска в арбитраж. Однако глава НАК Юрий Витренко заявил, что планы менять не намерен.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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