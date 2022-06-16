«Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60% — Finance.ua

«Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%

Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Российский газовый монополист «Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на DW

«Газпром» с начала четверга начал сокращать объемы поставок газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1» до суточного максимума в 67 млн кубометров.

Во вторник «Газпром» объявил о снижении максимального объема поставок до 100 млн кубометров газа в сутки против 167 млн кубометров.

В общем, сокращение означает примерно 60% сокращение поставки газа в Германию всего за два дня.

Министр экономики Германии Роберт Габек накануне обвинил Москву в попытке создать обеспокоенность и повысить цены на газ. Он добавил, что альтернативные поставки газа на рынке все еще возможны, хотя и по более высокой цене.

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