«Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60% — Finance.ua

Российский газовый монополист «Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на DW.
«Газпром» с начала четверга начал сокращать объемы поставок газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1» до суточного максимума в 67 млн кубометров.
Во вторник «Газпром» объявил о снижении максимального объема поставок до 100 млн кубометров газа в сутки против 167 млн кубометров.
В общем, сокращение означает примерно 60% сокращение поставки газа в Германию всего за два дня.
Министр экономики Германии Роберт Габек накануне обвинил Москву в попытке создать обеспокоенность и повысить цены на газ. Он добавил, что альтернативные поставки газа на рынке все еще возможны, хотя и по более высокой цене.