«Газпром» сократил на 50% поставку газа в Молдову, ожидают энергокризиса — Finance.ua
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«Газпром» сократил на 50% поставку газа в Молдову, ожидают энергокризиса

Энергетика
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На ноябрь российский «Газпром» подтвердил поставку Молдове всего 5,7 млн кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.
Об этом 31 октября сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину в своем Telegram.
Спину отметил, что поставленный объем российского газа распределят так: 3,4 млн кубометров в день для правого берега и 2,3 млн кубометров в день для левого берега. Приднестровский регион получит на 40% меньше, чем в октябре, добавил он.
Стоит отметить, что газ используется, в частности, для производства электроэнергии, основной производитель — Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.
Спину отметил, что снижение потребления электроэнергии чрезвычайно важно. «Просим продолжать национальные сбережения. У нас много хороших примеров, но я уверен, что еще есть место для ответственности», — обратился он к гражданам.
Спину подчеркнул, что 1 ноября дефицит электроэнергии составит около 4070 МВт/час.
Ранее Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила план сокращения потребления электроэнергии в Молдове во время дефицита. Среди прочего он предусматривает сокращение освещения в помещениях на 30%, отключение декоративного освещения, рекламы, выключение эскалаторов в пиковые часы, снижение температуры отопления в помещении.
По материалам:
Економічна Правда
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