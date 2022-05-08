«Газпром» пытается убедить ЕС, что оплата газа рублями не нарушит санкции — Finance.ua

«Газпром» пытается убедить ЕС, что оплата газа рублями не нарушит санкции

Сегодня 14:35 — Мир

«Газпром» направил письмо своим европейским клиентам и пытается заверить, что они могут платить за газ в рублях без нарушения санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обращение.

Такой шаг может свидетельствовать о том, что россия, несмотря на публичный шантаж, пытается не оказаться в ситуации фактического газового эмбарго и удержать определяющие для экономики газовые доходы.

Ранее Европейская комиссия заявила, что оплата российского газа рублями нарушит санкции. Из-за отказа платить за голубое топливо в российской валюте Польша и Болгария уже были отрезаны от поставок, а сроки платежей для других стран истекают позже в мае.

В письме, которое увидело Bloomberg, «Газпром» сообщил клиентам, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, «разъясняет процедуру» первоначального указа о выплатах в рублях. российский монополист отмечает, что распоряжение обеспечивает прозрачность денежных потоков от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам «третьих лиц».

Похоже, такая процедура исключает центральный банк, против которого были наложены санкции. Однако пока неясно, будет ли достаточно таких разъяснений, чтобы убедить ЕС. Блок заявляет, что открытие счета в рублях, чего требует Кремль, и взаимодействие с центральным банком нарушит санкции.

Ранее россия призвала компании открывать два счета — один в евро, а второй в рублях — и заверила, что оплата не будет засчитана, пока не поступят рубли.

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