«Газпром» отказался от планов сократить транзит через Украину — Finance.ua

«Газпром» отказался от планов сократить транзит через Украину Сегодня 11:35

Российский газовый монополист отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. Ранее «Газпром» заявлял о намерении сделать это с 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании

«Принято решение не снижать подачу газа на ГИС „Суджа“ для транзита в Молдову», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» обосновали свое решение тем, что «компания „Молдовагаз“ устранила нарушения по оплате „Газпрома“ текущих поставок российского газа в ноябре».

«Средства за газ, осевший на территории Украины, предназначенный для потребителей Молдовы, в „Газпроме“ получены», — заявили в российской компании.

Напомним, государственная российская компания «Газпром» во вторник обвинила Украину в «оседании» газа, предназначенного для Молдовы , заявив, что с 28 ноября она может начать сокращать поставки газа в Молдову, которые проходят через Украину.

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