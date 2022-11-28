«Газпром» отказался от планов сократить транзит через Украину — Finance.ua
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«Газпром» отказался от планов сократить транзит через Украину

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Российский газовый монополист отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. Ранее «Газпром» заявлял о намерении сделать это с 28 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
«Принято решение не снижать подачу газа на ГИС „Суджа“ для транзита в Молдову», — говорится в сообщении.
В «Газпроме» обосновали свое решение тем, что «компания „Молдовагаз“ устранила нарушения по оплате „Газпрома“ текущих поставок российского газа в ноябре».
«Средства за газ, осевший на территории Украины, предназначенный для потребителей Молдовы, в „Газпроме“ получены», — заявили в российской компании.
Напомним, государственная российская компания «Газпром» во вторник обвинила Украину в «оседании» газа, предназначенного для Молдовы, заявив, что с 28 ноября она может начать сокращать поставки газа в Молдову, которые проходят через Украину.
По материалам:
РБК-Україна
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