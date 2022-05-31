«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию — Finance.ua

«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию

Сегодня 13:25 — Энергетика

«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию

«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Так выглядит шантаж с требованием платить за газ в рублях. Ранее уже были остановлены поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию. Так каждая из этих стран ускорит диверсификацию и выиграет от того, что не поддалась на шантаж», — написал Ермак.

По его мнению, эти примеры еще раз подтверждают, что россия использует энергетику в качестве оружия, а не для ведения честного бизнеса.

Тем временем Польша до срока разрывает соглашение на поставку российского газа, которое было подписано в 1993 году и было действительно до конца 2022 года.

Ранее президент рф Владимир Путин подписал указ об оплате за газ в рублях для «недружественных стран». Если «недружественные страны» откажутся от этой схемы оплаты, они перестанут получать газ, несмотря на действующие контракты, подписанные ранее с российской стороной.

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