«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию

Сегодня 13:25Энергетика
58
«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию
«Газпром» останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Так выглядит шантаж с требованием платить за газ в рублях. Ранее уже были остановлены поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию. Так каждая из этих стран ускорит диверсификацию и выиграет от того, что не поддалась на шантаж», — написал Ермак.
Читайте также
По его мнению, эти примеры еще раз подтверждают, что россия использует энергетику в качестве оружия, а не для ведения честного бизнеса.
Тем временем Польша до срока разрывает соглашение на поставку российского газа, которое было подписано в 1993 году и было действительно до конца 2022 года.
Место для вашей рекламы
Ранее президент рф Владимир Путин подписал указ об оплате за газ в рублях для «недружественных стран». Если «недружественные страны» откажутся от этой схемы оплаты, они перестанут получать газ, несмотря на действующие контракты, подписанные ранее с российской стороной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.