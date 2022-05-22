Газпром не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину — Finance.ua
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Газпром не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину

Сегодня 20:31Энергетика
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Российский «Газпром» не использует даже уже уплаченные и забронированные мощности транзита через точку «Суджа».
Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
Оплаченная мощность «Газпрома» составляет 77,2 млн кубометров газа, однако в настоящее время физический транзит достигает всего 50 млн кубов в сутки.
Кроме того, отметил он, Оператор готов транзитировать объемы из оккупированной россиянами точки «Сохрановка» через точку «Суджу», то есть весь объем транзита — 109,6 млн в сутки, причем ее общая техническая мощность достигает 244 млн кубов газа.
«То есть через „Суджу“ могут пройти не только объемы существующего транзита (109,6 млн.), но и еще почти весь объем „Северного Потока −1“ (155 млн. в сутки). Украина имеет возможность транзитировать достаточные объемы газа в ЕС, момента введения ЕС полного эмбарго на российский газ», — подчеркнул он.
Макогон отметил, что для Украины транзит — это гарантия того, что враг не будет целенаправленно уничтожать украинскую ГТС, которая используется и для транспортировки газа нашим потребителям.
Кроме того, на временно оккупированных территориях оккупанты самостоятельно возобновили работу Луганской ТЭС, ежедневно потребляющей почти 1 млн кубов газа.
«Конечно, за этот газ никто не будет рассчитываться», — говорит Макогон и проводит аналогию со сделкой российских оккупантов в Молдове, когда так называемая «власть» подконтрольного россии Приднестровья отбирала для своих нужд газ, стоимость которого записывалась в долг Молдовы, который уже достигает 7,5 млрд долларов.
По материалам: Економічна Правда
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