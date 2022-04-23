«Газпром» может потерять треть экспорта газа в Европу в 2022 году, — Reuters

Сегодня 04:42 — Энергетика

Экспорт газа подконтрольного кремлю «Газпрома» в Европу может сократиться примерно на треть в этом году из-за конкуренции с сжиженным природным газом и планов перехода на расчеты в рублях. На долю россии приходится около 40% поставок газа в Европу, но Запад все активнее пытается отказаться от российского топлива с тех пор, как 24 февраля москва начала вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters

Планы взимать плату с «недружественных» стран за продажу газа в рублях также подорвали перспективы экспорта российского газа, считают аналитики, поскольку Европа заявила, что это равносильно «шантажу», и почти единогласно отказалась подчиниться.

Сергей Капитонов из энергетического центра Московской школы управления «Сколково» сказал, что поставки «Газпрома» в Европу могут сократиться на 40-45 млрд кубометров в этом году с примерно 150 млрд кубометров в 2021 году.

Синдре Кнутссон, глава отдела исследований газового рынка в Rystad Energy, сказал, что объемы газопровода могут упасть еще больше, «под влиянием стремления покупателей стать менее зависимыми от россии, или из-за того, что россия сдерживает объемы, например из-за разногласий по поводу того, в какой валюте газ должен быть оплачен».

Он также не исключил остановки потоков через Украину, если война помешает безопасному продолжению работы трубопровода.

Крупнейшими потребителями газа «Газпрома» в Европе в 2021 году были Германия (45,8 млрд куб. м), Италия (20,8 млрд куб. м) и Австрия (13,2 млрд куб. м).

Россия является главным поставщиком Германии, поставляя чуть менее трети ее газа, в то время как Италия получает около 40% импортируемого газа, а Австрия — 80% природного газа из страны.

Пока только Венгрия согласилась перейти на схему «газ за рубли», при которой покупатели производят платежи в иностранной валюте через российский «Газпромбанк», который впоследствии конвертирует ее в рубли.

На минувшей неделе во внутренней ноте Еврокомиссии говорилось, что оплата российского газа в рублях покупателями из Евросоюза нарушит режим санкций ЕС против москвы.

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