Газовый кризис в Европе откладывается — The Washington Post Сегодня 07:09 — Энергетика

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину энергетический кризис в Европе кажется менее актуальным, поскольку газовые хранилища уже заполнены.

Об этом говорится в материале The Washington Post

«Если оглянуться на три-четыре месяца назад, никто не ожидал, что мы окажемся там, где мы есть сегодня. Все еще может пойти не так, в основном из-за температуры или чего-то неожиданного, например, акта саботажа, но, по крайней мере, на этот момент все выглядит лучше, чем ожидалось», — заявил Йенс Зюдекум, профессор международной экономики Дюссельдорфского института экономики конкуренции.

Как отмечается в материале, на 27 октября газовые хранилища Германии были заполнены на 97,7%. Европейские запасы находятся на уровне 93,8%.

Но все еще много причин быть осторожными, говорят эксперты. Ожидается, что этой зимой цены по-прежнему превысят нормальный уровень примерно в семь раз. Также некоторые эксперты считают, что особенно суровые погодные условия все еще могут привести к нехватке поставок.

Отопление является главным видом использования природного газа в европейских домохозяйствах. Из-за очень теплого октября люди стали реже включать батареи. В сочетании с полными резервуарами это привело к моменту излишка.

С приходом холодов страны начнут сокращать свои запасы.

«Очевидно, что газовый кризис все еще существует», — сказал Лион Гирт, профессор энергетической политики Берлинской школы Герти. «Тот факт, что у нас было несколько очень теплых недель, этого не меняет. Эти цены возобновятся, как только наступят первые холода».

Немецкий газовый регулятор, Федеральное сетевое агентство, в четверг отметил, что, несмотря на краткосрочные колебания, «предприятия и частные потребители должны адаптироваться к более высоким ценам на газ».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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