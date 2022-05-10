Газоснабжение в Ирпене возобновлено на 69%, - ОВА — Finance.ua
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Газоснабжение в Ирпене возобновлено на 69%, - ОВА

Сегодня 15:44Энергетика
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В городе Ирпень в Киевской области газ восстановлен на 69%. С начала работ газоснабжение было возобновлено в 119 населенных пунктах.
Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
«В городе Ирпень газ восстановлен на 69%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в селе Мощун Гостомельской общины возобновлено газоснабжение, продолжаются работы по пуску газа и ремонтные работы к отдельным объектам по утечкам и по заявкам потребителей.
«Без газоснабжения остается только село Почепин Бучанского района — продолжаются работы по разминированию», — добавили в ОВА.
Как сообщалось, 7 мая возобновили железнодорожный мост, соединяющий Ирпень с Киевом. Первая электричка из столицы уже прибыла на ирпенский вокзал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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