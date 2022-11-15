Газ в Европе продолжает стремительно дорожать: причины — Finance.ua

Газ в Европе продолжает стремительно дорожать: причины Сегодня 17:23 — Энергетика

Газ в Европе продолжает стремительно дорожать: причины

Цены на природный газ в Европе выросли на фоне опасений по поводу импорта СПГ с ключевого американского объекта и первых признаков похолодания.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, базовые фьючерсы подскочили на 9,9% после роста на 16% в понедельник. Американский производитель Freeport LNG в Техасе, вероятно, продолжит прекращение поставок, которое началось в июне из-за аварии, увеличивая глобальную конкуренцию за крайне необходимые поставки накануне зимы.

«Температура на континенте к концу недели опустится ниже средней, что может заставить людей начать пользоваться обогревателями, увеличивая спрос на газ. Сочетание резкого похолодания и проблем со снабжением является напоминанием о том, что европейская система будет уязвима во время первой за последнее время зимы без значительных российских поставок», — пишет Bloomberg.

Цены падали на фоне теплой погоды, задержки начала отопительного сезона и мощных потоков сжиженного природного газа, которые помогли пополнить запасы, напоминает агентство.

Но кризис еще далек от завершения. Фьючерсы торгуются примерно в четыре раза выше среднего пятилетнего уровня.

Freeport LNG сообщил покупателям, что, скорее всего, отменит поставки, запланированные на ноябрь и декабрь, поскольку продолжаются работы по ремонту и получению разрешений регулирующих органов перед перезапуском, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

На завод раньше приходилось около 15% поставок топлива в США, и продление срока его работы должно увеличить конкуренцию за грузы в Европе и Азии.

По данным Межконтинентальной биржи, стоимость контрактов на поставку природного газа с выполнением в декабре на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти на 11,7% на пике торгов по состоянию на 11:30 по Киеву.

Так, цены достигали 127 евро за 1 МВт-час — это максимум после 4 ноября, когда фьючерсы на газ стоили до €134,75 за 1 МВт-час.

В пересчете на 1000 кубометров стоимость газа составила около €1340.

Економічна Правда По материалам:

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