«Гарантированный покупатель» выплатил более 19 миллиардов по «зеленому» тарифу (инфографика) — Finance.ua
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«Гарантированный покупатель» выплатил более 19 миллиардов по «зеленому» тарифу (инфографика)

Энергетика
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Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» с начала 2022 года по состоянию на 7 сентября выплатило производителям электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 19,1 млрд гривень.
Об этом идет речь в инфографике госпредприятия.
Отмечается, что 12,4 млрд грн из этой суммы «Гарантированный покупатель» выплатил за электроэнергию из ВИЭ, приобретенную в 2022 году.
«Гарантированный покупатель» выплатил более 19 миллиардов по «зеленому» тарифу (инфографика)
Напомним, «Гарантированный покупатель» возобновил продажу «зеленой» энергии на аукционах. 28 марта 2022 года на Украинской энергетической бирже состоялось сразу 2 аукциона по продаже углеродно-нейтральной энергии.

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По материалам:
Finance.ua
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