«Гарантированный покупатель» выплатил более 19 миллиардов по «зеленому» тарифу (инфографика) — Finance.ua

«Гарантированный покупатель» выплатил более 19 миллиардов по «зеленому» тарифу (инфографика) Сегодня 19:15 — Энергетика

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» с начала 2022 года по состоянию на 7 сентября выплатило производителям электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 19,1 млрд гривень.

Об этом идет речь в инфографике госпредприятия

Отмечается, что 12,4 млрд грн из этой суммы «Гарантированный покупатель» выплатил за электроэнергию из ВИЭ, приобретенную в 2022 году.

Напомним, «Гарантированный покупатель» возобновил продажу «зеленой» энергии на аукционах. 28 марта 2022 года на Украинской энергетической бирже состоялось сразу 2 аукциона по продаже углеродно-нейтральной энергии.

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