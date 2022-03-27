Гарантированный покупатель возобновил продажу «зеленой» энергии на аукционах — Finance.ua

Гарантированный покупатель возобновил продажу «зеленой» энергии на аукционах

Сегодня 19:19 — Энергетика

28 марта 2022 года на Украинской энергетической бирже состоится сразу 2 аукциона по продаже углеродно-нейтральной энергии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГарПок.

«Несмотря на то, что в стране активно проходят боевые действия — задача каждого из нас поддерживать экономику в это трудное для государства время и максимально активизироваться. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие в аукционах, приобрести электроэнергию по двусторонним договорам и поддержать „зеленую“ генерацию», — говорится в сообщении.

Первый аукцион Гарантированного покупателя состоится 28 марта 2022 в 9.00. Это тематический аукцион по продаже чистой энергии из разных источников. Период поставки — апрель 2022 года. «Гарантированный покупатель» выставляет на продажу несколько продуктов: базовую нагрузку и блочные заявки для дневных часов суток (08-17, 09-16 и 10-15 часов).

По позиции 1 на продажу выставлена электрическая энергия по энергии биомассы и биогаза, 2 — с использованием гидроэнергии, произведенной только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями, 3 — по энергии ветра, по позициям 4-6 — электрическая энергия, произведенная из энергии солнца. Для удовлетворения спроса участников аукциона при торгах реализация продуктов будет осуществляться по одному лоту.

Особенность аукциона: продавец гарантирует, что не менее 90% электрической энергии произведено из определенного альтернативного источника энергии (солнца/ветра/биомассы и биогаза/(гидроэнергии), произведенной только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями). Итак, это прекрасный шанс для покупателей поддержать сегодня отдельную отрасль ВИЭ и приобрести чистую электрическую энергию.

Второй аукцион состоится 28 марта 2022 в 14.00. Период поставки — также апрель 2022 года. «Гарантированный покупатель» выставляет на продажу блочные заявки для дневных часов суток (08-23, 09-18, 10-17, 11-16 и 12-15 часов).

Для удовлетворения спроса участников аукциона во время торгов будут последовательно формироваться пакеты лотов от 5 до 30 МВт•час. Обращаем внимание, что договором предусмотрена возможность ограничения Продавцом продаж электрической энергии в одностороннем порядке (но не более чем на 40 процентов) с уведомлением Покупателя в период Д-1.

И в первом, и во втором аукционах по каждому из пакетов лотов торги будут начинаться по стартовой цене.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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