Галущенко создал рабочую группу для решения вопроса погашения долгов на энергорынке — Finance.ua

Галущенко создал рабочую группу для решения вопроса погашения долгов на энергорынке Сегодня 14:24 — Энергетика

Галущенко создал рабочую группу для решения вопроса погашения долгов на энергорынке

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал приказ о создании рабочей группы по погашению задолженности на рынке электрической энергии.

Об этом сообщило Минэнерго.

Группа должна оперативно наработать действенный механизм сбалансирования финансового состояния участников рынка электроэнергии, в частности оператора системы передачи, производителей электроэнергии из альтернативных источников, которым установлен «зеленый» тариф, гарантированного покупателя.

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В состав рабочей группы, возглавляемой Германом Галущенко, вошли представители Минэнерго, НКРЭКУ, АО «Оператор рынка», НЭК «Укрэнерго», ГП «Гарантированный покупатель» и представители профильных энергетических ассоциаций.

Урегулирование долговой ситуации будет способствовать улучшению платежной дисциплины на рынке, более быстрому и качественному восстановлению энергосектора и усилит устойчивость и стабильность энергосистемы, а также повысит надежность услуг электроснабжения населению.

Также напомним, ранее министр сообщил , что Украина близка к самообеспечению газом в 2024 году и может возобновить экспорт электроэнергии весной.

Справка Finance.ua:

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