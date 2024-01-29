Галущенко создал рабочую группу для решения вопроса погашения долгов на энергорынке — Finance.ua
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Галущенко создал рабочую группу для решения вопроса погашения долгов на энергорынке

Энергетика
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Галущенко создал рабочую группу для решения вопроса погашения долгов на энергорынке
Галущенко создал рабочую группу для решения вопроса погашения долгов на энергорынке
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал приказ о создании рабочей группы по погашению задолженности на рынке электрической энергии.
Об этом сообщило Минэнерго.
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Группа должна оперативно наработать действенный механизм сбалансирования финансового состояния участников рынка электроэнергии, в частности оператора системы передачи, производителей электроэнергии из альтернативных источников, которым установлен «зеленый» тариф, гарантированного покупателя.
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В состав рабочей группы, возглавляемой Германом Галущенко, вошли представители Минэнерго, НКРЭКУ, АО «Оператор рынка», НЭК «Укрэнерго», ГП «Гарантированный покупатель» и представители профильных энергетических ассоциаций.
Урегулирование долговой ситуации будет способствовать улучшению платежной дисциплины на рынке, более быстрому и качественному восстановлению энергосектора и усилит устойчивость и стабильность энергосистемы, а также повысит надежность услуг электроснабжения населению.
Также напомним, ранее министр сообщил, что Украина близка к самообеспечению газом в 2024 году и может возобновить экспорт электроэнергии весной.
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Справка Finance.ua:

  • На временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. Как заявил и.о. председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах Запорожской АЭС.
  • В 2024 году украинцам, которые имеют газовое оборудование, начнут поступать счета не только за потребленный газ и доставку, но и за техническое обслуживание систем газоснабжения. Эксперты предупредили, какие трудности могут возникнуть при введении новой услуги.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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