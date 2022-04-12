Галущенко сообщил, есть ли у Украины ресурсы для обеспечения стабильного энергоснабжения — Finance.ua
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Галущенко сообщил, есть ли у Украины ресурсы для обеспечения стабильного энергоснабжения

Сегодня 13:36Энергетика
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У Украины есть необходимые ресурсы для обеспечения стабильного энергоснабжения в условиях военного времени.
Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на мероприятии Энергетического Сообщества по безопасности и стабильности энергосектора Украины во время войны, передает Укринформ со ссылкой на Минэнерго.
«Важно, чтобы энергетическая система Украины оставалась устойчивой. Даже во время войны. Министерство, регулятор, компании работают круглосуточно и полностью слаженно. Мы имеем необходимые ресурсы для стабильного обеспечения потребителей энергией. Также у нас есть резервы, которые можно использовать при необходимости. Все это дает нам уверенность в дальнейшем устойчивом функционировании энергосистемы», — сказал Галущенко.
Он подчеркнул, что ни одна страна не имеет такого опыта управления энергетическим сектором в условиях войны, как Украина. В то же время, по его словам, поддержка ликвидности украинского энергетического рынка требует действенного решения, которое возможно только при разрешении коммерческой торговли значительными объемами электроэнергии между энергосистемой Украины и энергосистемой Евросоюза.
Отмечается, что одним из важнейших направлений поддержки со стороны международных партнеров является ужесточение санкций против россии.
«Мы благодарны за санкции ЕС, включая 5-й санкционный пакет и будущее угольное эмбарго. Мы ценим позицию отдельных стран и компаний, которые по собственной инициативе ввели ограничения на закупку российской нефти и газа. Я убежден, что только полное эмбарго на российские энергоносители остановит финансирование зверств против украинских граждан, в том числе невинных детей», — подчеркнул Галущенко.
Министр также поблагодарил за беспрецедентную поддержку украинской энергетики со стороны международного сообщества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Укрінформ
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