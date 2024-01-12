Галущенко: россияне питают иллюзию, что контролируют ситуацию на Запорожской АЭС, однако она ежедневно ухудшается — Finance.ua

Галущенко: россияне питают иллюзию, что контролируют ситуацию на Запорожской АЭС, однако она ежедневно ухудшается
Глава Минэнерго подчеркнул, что ухудшение ситуации на оккупированном объекте констатируют, в частности, эксперты МАГАТЭ, представители которой находятся на ЗАЭС.
Об этом сообщило Минэнерго.
«Недавно было заявление МАГАТЭ о том, что инспекторов не допустили в реакторные залы. А это значит, что россияне скрывают реальное положение дел. Оно нам известно: это деградация оборудования. Станция не работает в системе с сентября 2022 года, а сложное оборудование АЭС должно постоянно работать. Однако работы по его поддержанию не проводятся, и это приводит к деградации», — объяснил Герман Галущенко.
Министр подчеркнул, что находящиеся на оккупированном объекте представители Росатома являются преступниками по нормам международного права и обязательно понесут ответственность за это.
«Они питают иллюзию, что контролируют ситуацию на станции по ядерной и радиационной безопасности. Но, к сожалению, ситуация становится хуже с каждым днем их присутствия», — подчеркнул глава Минэнерго.
Герман Галущенко отметил, что после деоккупации для возвращения в эксплуатацию хотя бы одного из шести энергоблоков ЗАЭС предстоит проделать огромную работу.
Поделиться новостью