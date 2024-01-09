Галущенко: предоставленные Японией газовые турбины добавят в энергосистему более 200 МВт — Finance.ua

Галущенко: предоставленные Японией газовые турбины добавят в энергосистему более 200 МВт Сегодня 02:36 — Энергетика

Галущенко: предоставленные Японией газовые турбины добавят в энергосистему более 200 МВт

Очередная партия энергетического оборудования для Украины, предоставленного Японией при содействии Программы развития ООН (UNDP) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA), в виде газовых турбин — важный вклад в децентрализацию генерации электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе брифинга для СМИ.

«Речь идет прежде всего о децентрализованной генерации. Турбины добавят в энергосистему более 200 МВт. Соответствующая генерация будет установлена ​​и распределена по всей Украине», — отметил он, добавив, что воплощение этого проекта — один из этапов реализации Энергетической стратегии Украины.

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Кроме этого, Герман Галущенко акцентировал внимание на важности доставки и установки высоковольтных автотрансформаторов — дорогостоящего крупногабаритного оборудования, которое россияне прицельно уничтожали во время массированных атак.

«В настоящее время два уже установлены. Еще семь уже приобретены, а позже наши японские партнеры предоставят еще два автотрансфомотора для усиления надежности электроснабжения», — отметил министр.

Заместитель постоянного представителя UNDP в Украине Кристофорос Политис в свою очередь отметил, что в 2024 году организация продолжит сотрудничество с Минэнерго по вопросам поддержки предприятий энергетического сектора Украины, объекты которых пострадали в результате российских атак, а также закупки энергетического оборудования для децентрализации генерации.

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«Еще одним важным направлением нашего сотрудничества является реализация задач „зеленого“ перехода в энергетическом секторе», — добавил он.

Напомним, во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава сообщила о передаче Украине семи высоковольтных автотрансформаторов и пяти газовых турбин. Кроме этого, правительство Японии и UNDP уже предоставили 1200 генераторов и 1000 блоков питания государственным учреждениям и аварийно-спасательным службам Украины. Также 500 генераторов и 6 мобильных транспортных средств электроснабжения поступили в Украину через JICA.

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