Галущенко обсудил с главами МИД Словакии и Азербайджана помощь украинскому энергосектору — Finance.ua

Галущенко обсудил с главами МИД Словакии и Азербайджана помощь украинскому энергосектору Сегодня 20:20 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне провел встречи с министрами иностранных дел Словакии.

Ключевой темой встреч стала помощь украинскому энергосектору от иностранных партнеров.

Герман Галущенко поблагодарил дружественные страны за оказанную поддержку, в частности в виде материалов, необходимых для проведения ремонтных и восстановительных работ на объектах инфраструктуры, которые были повреждены или разрушены в результате российских атак.

Украина уже получила от Словакии 2 груза гуманитарной помощи общим весом более 9 тонн, включающей аккумуляторы, электрогенераторы, электростанции резервного питания и другое необходимое оборудование. Азербайджан передал Украине 10 грузов гуманитарной помощи общим весом более 118 тонн оборудования, среди которых силовые трансформаторы и электростанции резервного питания.

На встречах отмечалось необходимость углубления сотрудничества в энергетическом секторе для укрепления устойчивости энергетических систем стран и региональной энергетической безопасности в целом.

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