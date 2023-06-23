Галущенко обсудил с главами МИД Словакии и Азербайджана помощь украинскому энергосектору — Finance.ua
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Галущенко обсудил с главами МИД Словакии и Азербайджана помощь украинскому энергосектору

Энергетика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне провел встречи с министрами иностранных дел Словакии.
Ключевой темой встреч стала помощь украинскому энергосектору от иностранных партнеров.
Герман Галущенко поблагодарил дружественные страны за оказанную поддержку, в частности в виде материалов, необходимых для проведения ремонтных и восстановительных работ на объектах инфраструктуры, которые были повреждены или разрушены в результате российских атак.
Украина уже получила от Словакии 2 груза гуманитарной помощи общим весом более 9 тонн, включающей аккумуляторы, электрогенераторы, электростанции резервного питания и другое необходимое оборудование. Азербайджан передал Украине 10 грузов гуманитарной помощи общим весом более 118 тонн оборудования, среди которых силовые трансформаторы и электростанции резервного питания.
На встречах отмечалось необходимость углубления сотрудничества в энергетическом секторе для укрепления устойчивости энергетических систем стран и региональной энергетической безопасности в целом.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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