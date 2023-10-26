G7 запретит импорт российских алмазов: Reuters сказал, когда это произойдет — Finance.ua
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G7 запретит импорт российских алмазов: Reuters сказал, когда это произойдет

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G7 запретит импорт российских алмазов: Reuters сказал, когда это произойдет
G7 запретит импорт российских алмазов: Reuters сказал, когда это произойдет
До конца этого месяца ожидается заявление G7, в котором объявят о запрете на импорт российских алмазов. А вскоре последует предложение по 12-му пакету санкций Европейского Союза в отношении россии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
«Теперь нам нужно окончательное благословение „Большой семерки“, прежде чем переводить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне», — сказал дипломат ЕС.
Второй источник сообщил, что заявление, как ожидается, будет сделано в течение недели. Ожидается, что 12-й санкционный пакет ЕС будет сосредоточен на российских алмазах.
На прошлой неделе «Большая семерка» провела техническую встречу по обсуждению нескольких предложений, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.
«Канада и члены G7 обсуждают с представителями промышленности и правительства предложения, направленные на решение проблем, связанных с отслеживанием и правоприменением», — заявил на этой неделе представитель Канады по международным вопросам.
В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что «обсуждения проводятся технически между членами G7 с Бельгией совместно с экономическими игроками в алмазном секторе».
По материалам:
УНІАН
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