G7 рассматривает запрет на продажу российских алмазов на своих рынках — СМИ Сегодня 12:40

G7 рассматривает запрет на продажу российских алмазов на своих рынках — СМИ

Одна из мер относительно россии, которую обсуждают страны G7, — запрет на импорт российских алмазов, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

«В феврале страны «Большой семерки» пообещали, что «коллективно будут работать над дальнейшими мероприятиями по российским алмазам и бриллиантам», — говорится в сообщении.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, G7 хочет запретить продажу российских алмазов в государствах «Семерки», но не в других странах.

Собеседник издания отметил, что «самым очевидным инструментом достижения» этой цели является «создание механизма отслеживания» происхождения алмазов.

При этом в G7 рассматривают и другие подходы к решению поставленной задачи.

Представитель американского Минфина напомнил порталу, что действующий в США запрет на ввоз российских алмазов не охватывает те, которые были «существенно переработаны» в третьих странах, в том числе путем огранки и полировки.

США в марте 2022 года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из россии, а в апреле «АЛРОСА» попала в «черный список» — SDN list.

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