G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках

Мир
37
G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках
G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках
Страны Большой семерки обсудят, как еще больше укрепить глобальную финансовую систему, на встрече руководителей финансовых лидеров на этой неделе в Японии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр финансов Японии Суничи Судзуки предположил, что распространение услуг социальных сетей и интернет-банкинга отчасти повлияло на недавние банкротства банков в США.
Страны проведут обсуждение с учетом текущей финансовой ситуации, сказал Судзуки журналистам перед встречей в Ниигате, Япония.
Читайте также
С начала марта в США обанкротились четыре региональных кредитора, в том числе First Republic Bank, что стало вторым по величине банкротством банка в истории США.
В апреле страны Большой семерки пообещали быть готовыми принять соответствующие меры по поддержанию стабильности и устойчивости мировой финансовой системы.
Место для вашей рекламы
Газета Nikkei сообщила во вторник, что министры «Большой семерки» изложат планы по предотвращению изъятия банковских вкладов, что привело к краху Silicon Valley Bank.
Судзуки перечислил различные глобальные экономические вызовы, которые также будут обсуждаться в Ниигате, включая поддержку Украины и долговые проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода. По его словам, на повестке дня также изменение климата, глобальное здравоохранение и экономическая безопасность.
«Я хочу, чтобы эта встреча прошла успешно с точки зрения сотрудничества с другими странами», — сказал он.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.