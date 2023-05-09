G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках — Finance.ua

G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках Сегодня 10:14 — Мир

G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках

Страны Большой семерки обсудят, как еще больше укрепить глобальную финансовую систему, на встрече руководителей финансовых лидеров на этой неделе в Японии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр финансов Японии Суничи Судзуки предположил, что распространение услуг социальных сетей и интернет-банкинга отчасти повлияло на недавние банкротства банков в США.

Страны проведут обсуждение с учетом текущей финансовой ситуации, сказал Судзуки журналистам перед встречей в Ниигате, Япония.

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С начала марта в США обанкротились четыре региональных кредитора, в том числе First Republic Bank, что стало вторым по величине банкротством банка в истории США.

В апреле страны Большой семерки пообещали быть готовыми принять соответствующие меры по поддержанию стабильности и устойчивости мировой финансовой системы.

Газета Nikkei сообщила во вторник, что министры «Большой семерки» изложат планы по предотвращению изъятия банковских вкладов, что привело к краху Silicon Valley Bank.

Судзуки перечислил различные глобальные экономические вызовы, которые также будут обсуждаться в Ниигате, включая поддержку Украины и долговые проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода. По его словам, на повестке дня также изменение климата, глобальное здравоохранение и экономическая безопасность.

«Я хочу, чтобы эта встреча прошла успешно с точки зрения сотрудничества с другими странами», — сказал он.

УНІАН По материалам:

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