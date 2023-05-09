G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках — Finance.ua

G7 планирует укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках
Страны Большой семерки обсудят, как еще больше укрепить глобальную финансовую систему, на встрече руководителей финансовых лидеров на этой неделе в Японии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр финансов Японии Суничи Судзуки предположил, что распространение услуг социальных сетей и интернет-банкинга отчасти повлияло на недавние банкротства банков в США.
Страны проведут обсуждение с учетом текущей финансовой ситуации, сказал Судзуки журналистам перед встречей в Ниигате, Япония.
С начала марта в США обанкротились четыре региональных кредитора, в том числе First Republic Bank, что стало вторым по величине банкротством банка в истории США.
В апреле страны Большой семерки пообещали быть готовыми принять соответствующие меры по поддержанию стабильности и устойчивости мировой финансовой системы.
Газета Nikkei сообщила во вторник, что министры «Большой семерки» изложат планы по предотвращению изъятия банковских вкладов, что привело к краху Silicon Valley Bank.
Судзуки перечислил различные глобальные экономические вызовы, которые также будут обсуждаться в Ниигате, включая поддержку Украины и долговые проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода. По его словам, на повестке дня также изменение климата, глобальное здравоохранение и экономическая безопасность.
«Я хочу, чтобы эта встреча прошла успешно с точки зрения сотрудничества с другими странами», — сказал он.
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