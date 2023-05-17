Финансовый аналитик рассказал, как укрепилась гривна с сентября 2022 года — Finance.ua

Финансовый аналитик рассказал, как укрепилась гривна с сентября 2022 года Сегодня 09:05 — Валюта

Финансовый аналитик рассказал, как укрепилась гривна с сентября 2022 года

С сентября 2022 года, после того как наличный курс стабилизировался после резкой девальвации Национальным банком гривны на 25%, национальная валюта выросла почти на 12%.

Такие подсчеты привел аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии UBR.ua.

По его словам, на наличном рынке в Украине за этот период подешевел не только доллар, но и евро.

Читайте также Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания

«С сентября 2022 года украинская гривна выросла по отношению к доллару на 11,6%, с 43 гривен до 38 гривен. Евро за аналогичный период демонстрировал и падение, и рост, и непосредственно с сентября прошлого года цена практически неизменная. Но если смотреть с начала года, то даже евро упал почти на 3% к 20 апреля, хотя в мире евро растет», — прокомментировал аналитик.

Он отметил, что последний факт является аномальным, так как в мире евро укрепляется по отношению к доллару. Из чего он делает вывод, что ослабление иностранных валют на наличном рынке в Украине связан с феноменом крепкой гривны.

«С начала года на биржах евро подорожал на 2,6% до уровня 1,0950 к доллару США. Получается, что заслуга падения доллара и евро в Украине приходится только на сильную гривну», — делают выводы в ЦБТ.

Справка Finance.ua:

в течение апреля колебания наличного курса происходили в пределах 0,7%, а по итогам месяца курс гривны по отношению к доллару почти не изменился;

курс доллара в Украине больше всего зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны;

по прогнозу ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, мы можем закончить войну с курсом, например в 40 гривен за доллар. А через несколько месяцев после победы гривна начнет свое усиление. То есть курс будет 38, а затем и 36 за доллар.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.