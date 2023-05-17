Финансовый аналитик рассказал, как укрепилась гривна с сентября 2022 года — Finance.ua
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Финансовый аналитик рассказал, как укрепилась гривна с сентября 2022 года

Валюта
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Финансовый аналитик рассказал, как укрепилась гривна с сентября 2022 года
Финансовый аналитик рассказал, как укрепилась гривна с сентября 2022 года
С сентября 2022 года, после того как наличный курс стабилизировался после резкой девальвации Национальным банком гривны на 25%, национальная валюта выросла почти на 12%.
Такие подсчеты привел аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии UBR.ua.
По его словам, на наличном рынке в Украине за этот период подешевел не только доллар, но и евро.
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«С сентября 2022 года украинская гривна выросла по отношению к доллару на 11,6%, с 43 гривен до 38 гривен. Евро за аналогичный период демонстрировал и падение, и рост, и непосредственно с сентября прошлого года цена практически неизменная. Но если смотреть с начала года, то даже евро упал почти на 3% к 20 апреля, хотя в мире евро растет», — прокомментировал аналитик.
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Он отметил, что последний факт является аномальным, так как в мире евро укрепляется по отношению к доллару. Из чего он делает вывод, что ослабление иностранных валют на наличном рынке в Украине связан с феноменом крепкой гривны.
«С начала года на биржах евро подорожал на 2,6% до уровня 1,0950 к доллару США. Получается, что заслуга падения доллара и евро в Украине приходится только на сильную гривну», — делают выводы в ЦБТ.

Справка Finance.ua:

  • в течение апреля колебания наличного курса происходили в пределах 0,7%, а по итогам месяца курс гривны по отношению к доллару почти не изменился;
  • курс доллара в Украине больше всего зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны;
  • по прогнозу ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, мы можем закончить войну с курсом, например в 40 гривен за доллар. А через несколько месяцев после победы гривна начнет свое усиление. То есть курс будет 38, а затем и 36 за доллар.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
УБР
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