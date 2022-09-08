Фурса сообщил, что будет с гривной в ближайшее время — Finance.ua

Фурса сообщил, что будет с гривной в ближайшее время Сегодня 08:03

Отсутствуют угрозы девальвации гривны, западная помощь полностью перекрывает потребности Украины.

Об этом сообщил инвестиционный банкир, экономический эксперт Сергей Фурса в эфире телемарафона.

За последний месяц гривна практически не изменила свою котировку, она идет туда-сюда на копеек 20-30, то есть почти ничего не происходит. Сейчас мы получаем максимальный уровень с начала войны западной помощи, в августе мы получили 6 млрд при потребности в 4 млрд. Это привело, в том числе, к росту резервов НБУ на 3 млрд долл., что очень значимо. Поэтому прямо сейчас говорить о том, что гривна на пороге какой-то девальвации, не приходится, сказал эксперт Сергей Фурса.

Он отметил, что до конца года Украина будет получать ежемесячно в среднем 3-4 млрд долл., что полностью перекрывает наши потребности, поэтому сейчас значительного давления на валютный курс нет.

«Конечно, мы должны говорить, что пока идет война, давление на гривну будет. И потенциал к падению будет оставаться, пока идет война. Но это должно произойти в результате определенной совокупности факторов. Сейчас таких факторов мы не видим», — резюмировал эксперт.

УНІАН По материалам:

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