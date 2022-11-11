Фурса назвал причины роста цен в Украине (видео) — Finance.ua
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Фурса назвал причины роста цен в Украине (видео)

Личные финансы
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Украинцы сетуют, что цены в магазинах выросли чуть ли не на все продукты. Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса говорит, что цены будут идти вверх и дальше, в этом и в следующем году ожидается очень высокая инфляция.
В эфире «Сніданку з 1+1» он рассказал, что такая ситуация не только в Украине. Назвал он и причины таких «тяжелых» ценников в этом году.
«Первая причина — это то, что мы импортируем. Просто в долларах в мире цены растут — и растут у нас. Вторая — курс, девальвация у нас умеренная, но она все-таки произошла. Так или иначе это все равно влияет», — говорит Фурса.
Банкир добавил, что это — история всех стран мира, потому что доллар в этом году усиливается против всех других валют.
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Несмотря на рост цен, эксперт не рекомендует запасаться продуктами. Сейчас невозможно спрогнозировать, что и как будет расти. Кроме того, еще влияет фактор атак рф по нашим объектам энергетики, это ускоряет рост цен.
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По материалам:
УНІАН
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