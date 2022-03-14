FTSE удаляет Evraz Абрамовича из своих индексов после санкций — Finance.ua
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FTSE удаляет Evraz Абрамовича из своих индексов после санкций

Сегодня 22:34Фондовый рынок
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Компания FTSE Russell удаляет четыре британские компании, ориентированные на Россию, из своих индексов — в том числе Evraz Романа Абрамовича, ранее попавшего под санкции в Соединенном Королевстве.
Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о таких компаниях как Evraz, Polymetal, Петропавловском и Raven Property Group. Они будут изъяты из всех индексов FTSE во время мартовского обзора.
FTSE Russell заявил, что получил обратную связь от своих внешних консультативных комитетов и участников рынка о том, что торговля акциями была существенно ограничена, поскольку брокеры отказывались обрабатывать ценные бумаги, что повлияло на ликвидность рынка.
«Итак, это помешает трекерам индексов воспроизводить текущее включение этих имен в индексы FTSE Russell», — сказал FTSE Russell.
По материалам: Економічна Правда
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