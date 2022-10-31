ФРС повысит ставки до рекордного показателя — прогноз Goldman Sachs — Finance.ua
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ФРС повысит ставки до рекордного показателя — прогноз Goldman Sachs

Мир
95
Экономисты Goldman Sachs утверждают, что Федеральная резервная система США (ФРС) может повысить процентные ставки до 5% до марта 2023 года, что на 25 базисных пунктов выше предыдущих прогнозов.
Об этом пишет Reuters.
По словам исполнительного директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, ФРС может повысить ставки выше 4,5-4,75%, если не увидит «реальных изменений в поведении».
Экономисты добавили, что путь к повышению на 5% включает повышение на 75 базисных пунктов на этой неделе, на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале и марте.
В отчете Goldman Sachs также называются три причины ожидания повышения ставок:
  • «неудобно высокая» инфляция;
  • необходимость охладить экономику после ужесточения налогово-бюджетной политики и роста доходов с поправкой на цены;
  • недопущение преждевременного смягчения финансовых условий.
Ожидается, что центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд после завершения своего следующего заседания по вопросам политики 1-2 ноября.
По материалам:
reuters.com
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